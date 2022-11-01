Министр обороны России Шойгу: в зоне спецоперации за две последние недели уничтожены почти 200 иностранных наемников

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1 ноября 2022, 13:53

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

В зоне специальной операции за две последние недели были ликвидированы почти 200 иностранных наемников. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил руководитель министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Почти 200 иностранных наемников уничтожено за две последние недели в зоне проведения спецоперации», — процитирован Шойгу в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что бойцы 100-й бригады республики во время наступательных действий к западу от Донецка взяли позиции украинских войск, захватив пленных и технику.