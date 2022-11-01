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1 ноября 2022, 13:28

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Бойцы 100-й бригады ДНР во время наступления к западу от столицы республики взяли позиции украинских войск, захватив пленных и технику. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Военнослужащие 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой народной республики в ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка взяли позиции противника, захватив пленных и технику», — приведены сведения, предоставленные Басуриным, в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, парламентарий Леонид Слуцкий отметил, что Соединенные Штаты и их сателлитов не интересует судьба Украины, которая используется для давления на Россию.