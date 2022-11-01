Депутат Госдумы Слуцкий: США и их сателлитов не интересует судьба Украины, которая используется для давления на Россию

Соединенные Штаты и их сателлитов не интересует судьба Украины, которая используется для давления на Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Леонид Слуцкий, депутат Государственной Думы РФ.
«Мы неоднократно с разных трибун, на разных площадках говорили о том, что Вашингтон и его сателлиты используют Украину для давления на Россию», — процитирован Слуцкий в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.
По словам парламентария, что будет с Украиной и ее населением, западные страны не интересует.
Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что после начала спецоперации Москвы недружественные государства стремятся нанести ей поражение на поле боя.