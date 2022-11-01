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Депутат Госдумы Слуцкий: США и их сателлитов не интересует судьба Украины, которая используется для давления на Россию

, 12:56

Депутат Госдумы Слуцкий: США и их сателлитов не интересует судьба Украины, которая используется для давления на Россию
Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Соединенные Штаты и их сателлитов не интересует судьба Украины, которая используется для давления на Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Леонид Слуцкий, депутат Государственной Думы РФ.

«Мы неоднократно с разных трибун, на разных площадках говорили о том, что Вашингтон и его сателлиты используют Украину для давления на Россию», — процитирован Слуцкий в публикации, которая размещена на сайте отечественного информационного агентства.

По словам парламентария, что будет с Украиной и ее населением, западные страны не интересует.

Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что после начала спецоперации Москвы недружественные государства стремятся нанести ей поражение на поле боя.

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