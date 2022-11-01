Лавров: после начала СВО недружественные страны стремятся нанести России поражение на поле боя и подорвать ее экономику

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1 ноября 2022, 12:37

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

После начала российской специальной военной операции (СВО) недружественные государства стремятся нанести Москве поражение на поле боя и подорвать экономику РФ. На это, как передает ТАСС, указал Сергей Лавров, руководитель отечественного внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, процитированного информационным агентством, оппоненты Москвы преследуют цель нанести России поражение на поле боя, подорвать ее экономику, расшатать внутреннюю стабильность в стране и подвинуть ее с позиций одной из ведущих мировых держав.

Ранее во вторник сообщалось, что Лавров назвал события, которые происходят на Украине, частью разворачивающейся борьбы за будущее мирового порядка.