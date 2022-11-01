Глава МИД России Лавров назвал события на Украине частью разворачивающейся борьбы за будущее мирового порядка

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1 ноября 2022, 12:10

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Руководитель российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал события на Украине частью разворачивающейся борьбы за будущее мирового порядка. Об этом информирует ТАСС.

«Происходящее на Украине — это не какой-то очередной региональный конфликт, а часть разворачивающейся борьбы за будущее мирового порядка», — процитирован Лавров в публикации, которая размещена на сайте отечественного агентства.

По словам дипломата, Вашингтон и его союзники пытаются затормозить объективный процесс формирования многополярного мироустройства.

Как сообщалось ранее сегодня, британское издание Times написало, что Соединенное Королевство обеспечивало киберзащиту украинских министерств с первого дня специальной операции Москвы.