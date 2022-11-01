Глава МИД России Лавров назвал события на Украине частью разворачивающейся борьбы за будущее мирового порядка

Руководитель российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал события на Украине частью разворачивающейся борьбы за будущее мирового порядка. Об этом информирует ТАСС.
«Происходящее на Украине — это не какой-то очередной региональный конфликт, а часть разворачивающейся борьбы за будущее мирового порядка», — процитирован Лавров в публикации, которая размещена на сайте отечественного агентства.
По словам дипломата, Вашингтон и его союзники пытаются затормозить объективный процесс формирования многополярного мироустройства.
Как сообщалось ранее сегодня, британское издание Times написало, что Соединенное Королевство обеспечивало киберзащиту украинских министерств с первого дня специальной операции Москвы.