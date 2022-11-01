Times: Великобритания обеспечивала киберзащиту министерств Украины с первого дня спецоперации России

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1 ноября 2022, 11:40

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Великобритания обеспечивала киберзащиту украинских министерств с первого дня российской специальной операции. На это указало издание Times.

Согласно информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, на данную программу было выделено 6,3 млн фунтов стерлингов. В процитированном материале отмечается, что к работе привлекли частные структуры, действовавшие удаленно от имени правительства Соединенного Королевства.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель турецкого министерства обороны Хулуси Акар высказался за необходимость продления сделки по вывозу украинского зерна, из которой вышла Москва.