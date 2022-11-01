Глава Минобороны Турции Акар высказался за продление сделки по вывозу украинского зерна, из которой вышла Россия

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1 ноября 2022, 10:37

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Турецкий министр обороны Хулуси Акар высказался за продление сделки по вывозу украинского зерна, из которой вышла Российская Федерация. Об этом информирует ТАСС.

«Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел переговоры по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также в процитированном посте отмечается, что Акар высказался за необходимость продления зерновой сделки.

Как сообщалось ранее во вторник, в Генеральном штабе РФ заявили, что c начала спецоперации Москвы на Украине в российские добровольческие отряды записались свыше 15 тысяч человек.