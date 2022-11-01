Генштаб РФ: свыше 15 тысяч человек записались в российские добровольческие отряды с начала спецоперации на Украине

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1 ноября 2022, 10:04

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Свыше 15 тысяч человек записались в российские добровольческие отряды с начала специальной операции на Украине, которая проходит с 24 февраля. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступили в Генеральном штабе РФ.

«Более 15 тысяч человек записались в добровольческие отряды в России с начала спецоперации, сообщили в Генштабе», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что подконтрольные киевской стороне подразделения потеряли порядка 70 военных, пытаясь наступать на Бериславском направлении.