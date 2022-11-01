Стремоусов: войска Украины потеряли около 70 человек, пытаясь наступать на Бериславском направлении

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1 ноября 2022, 09:51

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины потеряли порядка 70 военных, пытаясь наступать на Бериславском направлении. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Кирилл Стремоусов, заместитель врио губернатора Херсонской области.

«ВСУ потеряли около 70 человек при попытке наступления на Бериславском направлении в понедельник — Стремоусов», — говорится в публикации, которая появилась на сайте российского информационного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что претендентка на кресло американского сенатора Дайан Сэйр призвала прекратить поставки вооружений киевской стороне. Кроме того, политик высказалась за поиск дипломатического решения конфликта на Украине.