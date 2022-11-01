Кандидат в американские сенаторы Дайан Сэйр призвала прекратить поставки вооружений Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

1 ноября 2022, 09:31 Источник: РИА Новости

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы Соединенных Штатов, выступила с призывом о прекращении поставок вооружений киевской стороне. Об этом информирует РИА Новости.

«Прежде всего, я думаю, мы должны остановить поставки оружия на Украину. Это задача номер один», — процитирована американский политик в публикации, которая размещена на сайте российского агентства.

Также Дайан Сэйр высказалась за поиск дипломатического решения конфликта на Украине.

Как сообщалось ранее сегодня, врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал заявление о продвижении союзных подразделений в районе города Угледара.