Лидер ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных войск в районе Угледара

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1 ноября 2022, 09:06

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сделал заявление о продвижении союзных войск в районе города Угледара, который расположен на территории Донбасса. Об этом говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

«Пушилин сообщил нашему агентству, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении», — отмечается в процитированном посте.

Как сообщалось ранее во вторник, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов указал, что свыше 200 украинских спецназовцев в городе Запорожье отрабатывают высадку десанта. По словам чиновника, данные тренировки проходят на предприятии «Звезда».