Лидер ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных войск в районе Угледара

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сделал заявление о продвижении союзных войск в районе города Угледара, который расположен на территории Донбасса. Об этом говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.
«Пушилин сообщил нашему агентству, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении», — отмечается в процитированном посте.
Как сообщалось ранее во вторник, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов указал, что свыше 200 украинских спецназовцев в городе Запорожье отрабатывают высадку десанта. По словам чиновника, данные тренировки проходят на предприятии «Звезда».