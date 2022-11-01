Владимир Рогов: свыше 200 украинских спецназовцев в Запорожье отрабатывают высадку десанта

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1 ноября 2022, 08:52 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Свыше 200 спецназовцев Вооруженных сил Украины в городе Запорожье отрабатывают высадку десанта. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Владимир Рогов, представитель администрации Запорожской области.

«Более 200 военнослужащих сил Специальных операций ВСУ проводят тренировки по высадке десанта на территории комбината "Звезда" в городе Запорожье, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что морякам Черноморского флота РФ удалось сбить в северной части города летающий беспилотник.