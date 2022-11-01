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Губернатор Развожаев: моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя

, 08:38

Губернатор Развожаев: моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Морякам российского Черноморского флота удалось сбить летающий беспилотник в северной части Севастополя. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал глава города Михаил Развожаев.

«Моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, дрон был обнаружен в районе Любимовки.

Как сообщалось ранее во вторник, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что возобновление сделки по вывозу зерна с украинской территории невозможно, пока киевская сторона использует коридор безопасности для осуществления атак.

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