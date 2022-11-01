Губернатор Развожаев: моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя

Морякам российского Черноморского флота удалось сбить летающий беспилотник в северной части Севастополя. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал глава города Михаил Развожаев.
«Моряки Черноморского флота сбили летающий беспилотник на севере Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.
Согласно имеющимся сведениям, дрон был обнаружен в районе Любимовки.
Как сообщалось ранее во вторник, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что возобновление сделки по вывозу зерна с украинской территории невозможно, пока киевская сторона использует коридор безопасности для осуществления атак.