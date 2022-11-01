Володин: возобновление сделки по вывозу зерна с Украины невозможно, пока Киев использует коридор безопасности для атак

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1 ноября 2022, 08:21

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Возобновление сделки по вывозу зерна с украинской территории невозможно, пока Киев использует коридор безопасности для атак. На это указал Вячеслав Володин, председатель российской Государственной Думы.

«Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак», — отмечается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного политика.

Также Володин написал, что украинский лидер Владимир Зеленский «своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима».

Как сообщалось ранее во вторник, дипломат Дмитрий Полянский сделал заявление о том, что западные страны на заседании Совбеза ООН не смогли прямо опровергнуть их причастность к осуществленной атаке на город Севастополь.