Дипломат Полянский: западные страны на заседании Совбеза ООН не смогли прямо опровергнуть свою причастность к атаке на Севастополь

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1 ноября 2022, 08:07

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Западные государства на состоявшемся заседании Совбеза ООН не смогли прямо опровергнуть свою причастность к осуществленной некоторое время назад атаке на город Севастополь. На это, как передает ТАСС, указал отечественный дипломат Дмитрий Полянский.

«Западные страны на заседании Совета Безопасности ООН не смогли прямо опровергнуть свою причастность к атаке на Севастополь. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

По словам Полянского, западные делегации возлагали на Москву вину «за ситуацию вообще».

Как сообщалось ранее сегодня, представитель российского внешнеполитического ведомства Николай Корчунов отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг высказываниями о роли Москвы в Арктическом регионе пытается сформировать из РФ образ врага.