Представитель МИД РФ Корчунов: Столтенберг заявлениями о роли Москвы в Арктике пытается сформировать из России образ врага

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1 ноября 2022, 07:39 Источник: РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг своими заявлениями о роли Москвы в Арктике пытается сформировать из Российской Федерации образ врага. На это, как передает РИА Новости, указал Николай Корчунов, посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ.

Представитель отечественного внешнеполитического ведомства прокомментировал слова Столтенберга, отметившего, что рост российского присутствия на Крайнем Севере «имеет значение» для безопасности НАТО.

«Мы видим, что генеральный секретарь пытается обосновать концептуально те решения, которые были приняты на последнем саммите стран НАТО, сознательное формирование образа противника в лице РФ», — процитирован Корчунов в публикации, которая размещена на сайте информационного агентства.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что успех киевской стороны за столом переговоров зависит от ее силы на поле боя.