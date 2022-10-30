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Аргументы Недели Общество 13+

МО РФ: Украина атаковала Севастополь из зоны безопасности зернового коридора

, 16:32

МО РФ: Украина атаковала Севастополь из зоны безопасности зернового коридора
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Запуск морских беспилотников, атаковавших Севастополь, осуществлен с побережья в районе Одессы. Один из них был запущен из зоны безопасности зернового коридора в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Благодаря специалистам ведомства и представителям государственных структур удалось установить навигацию морских беспилотных аппаратов.

Так, почти все они были запущены с побережья в районе Одессы.

Один из них начал движение из зоны безопасности зернового коридора в Черном море. В Минобороны отмечают, что он мог находиться на борту гражданского судна, вывозящего сельхозпродукцию из портов Украины.

Ранее сообщалось, что действия Киева заставили Россию выйти из зерновой сделки.

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