МО РФ: Украина атаковала Севастополь из зоны безопасности зернового коридора

Запуск морских беспилотников, атаковавших Севастополь, осуществлен с побережья в районе Одессы. Один из них был запущен из зоны безопасности зернового коридора в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Благодаря специалистам ведомства и представителям государственных структур удалось установить навигацию морских беспилотных аппаратов.
Так, почти все они были запущены с побережья в районе Одессы.
Один из них начал движение из зоны безопасности зернового коридора в Черном море. В Минобороны отмечают, что он мог находиться на борту гражданского судна, вывозящего сельхозпродукцию из портов Украины.
Ранее сообщалось, что действия Киева заставили Россию выйти из зерновой сделки.
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