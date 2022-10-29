Минобороны России сообщило о том, что после теракта со стороны Украины приостановит участие в зерновой сделке

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29 октября 2022, 18:48 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov / https://globallookpress.com

Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке после теракта со стороны Киева в акватории Севастополя. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению оборонного ведомства, российская сторона останавливает свое участие в реализации соглашений в рамках зерновой сделки по причине проведенного 29 октября Украиной «террористического акта» против гражданских судов и кораблей Черноморского флота, которые отразили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

Как отметило Минобороны РФ, нападение было осуществлено военными украинского 73-го специального центра морских операций при участии специалистов из Великобритании.