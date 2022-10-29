Собчак заявила, что презирает всех, кто участвует в ее травле

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29 октября 2022, 18:32 Источник: Telegram Ксении Собчак

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Журналистка Ксения Собчак сообщила о том, что она и ее редакция «Осторожно, новости» подверглась настоящей травле после событий, связанных с уголовным делом о вымогательстве, в котором оказался замешан ее коммерческий директор.

В своем телеграм-канале в субботу телеведущая опубликовала эмоциональный пост, в котором попыталась ответить всем, кто принимает участие в ее травле.

«У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: а чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем? Два молодых парня могут сесть до 15 лет. Нормально вам соревноваться на этом фоне в остроумии, предположениях, теориях заговора, откровенной лжи?» - написала Собчак.

Журналистка считает, что ее травят и «рвут на части» за то, что она «ни в чьей тусовке». Она также заявила, что презирает тех, кто в этом участвует, назвав их «мелкими и мелочными».

«Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», - заключила свой пост Собчак.

Ранее сообщалось, что коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский были арестованы по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. В доме самой телеведущей прошел обыск. В ночь на 26 октября она покинула Россию.