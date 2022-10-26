Суд арестовал коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве 11 млн у главы «Ростеха» Чемезова

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26 октября 2022, 20:54 Источник: ТАСС

Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov/globallook.com

Тверской суд Москвы до 24 декабря арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, сообщает ТАСС.

В обоснование ходатайства об аресте следователь сообщил суду, что Суханов был задержан в ходе «оперативного эксперимента», когда в ресторане Regent представитель Чемезова передавал ему в качестве первого транша 800 тысяч рублей.

В суде Суханов заявил, что готов принести извинения потерпевшему и признал, что требовал у него 800 тысяч рублей, однако уверяет, что ни о каких 11 миллионах речи не шло. Также он сообщил, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналу «Тушите свет», где была опубликована статья, дискредитирующая Чемезова.