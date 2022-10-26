Собчак удалось скрыться от правоохранительных органов и уехать из России

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26 октября 2022, 15:22 Источник: ТАСС

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Журналистка Ксения Собчак в ночь на среду покинула территорию Россию, несмотря на то, что имелось постановление следователя о ее задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, на который ссылается агентство, телеведущая находится сейчас в Европе — через Белоруссию ей удалось выехать в Литву.

Ранее в среду сообщалось о том, что в ее загородном подмосковном доме проводился обыск. Как утверждали источники в силовых структурах, он бы связан с делом коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, который был задержан накануне по обвинению в вымогательстве. Еще одним фигурантом этого дела является экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Сама Собчак, комментируя происходящие вокруг нее события, назвала их «очередным давлением на журналистику» в России.