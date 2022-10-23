Советник лидера ЛНР Сорока: военные Украины нередко убивают на поле боя раненых пленных, чтобы не тратить время на оказание помощи

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2022, 07:39

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Военнослужащие Украины нередко убивают на поле боя раненых пленных, чтобы не тратить время на оказание им помощи. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделала Анна Сорока, советник лидера ЛНР Леонида Пасечника.

«Украинские войска нередко убивают на поле боя раненых пленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание помощи, сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

В процитированном посте уточняется, что об этом Сороке рассказал вернувшийся из плена боец Народной милиции ЛНР.

Как сообщалось накануне, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что киевской стороне не хватает снарядов для системы ПВО IRIS-T, которую поставил Берлин.