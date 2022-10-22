Украинский премьер Шмыгаль: Киеву не хватает боеприпасов для поставленной Германией системы ПВО IRIS-T

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22 октября 2022, 16:55

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Киеву не хватает снарядов для системы ПВО IRIS-T, которую поставила Германия. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль.

«Украине не хватает боеприпасов для немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Чиновник отметил, что на данный момент киевская сторона располагает одной IRIS-T и для нее нужны снаряды. По словам Шмыгаля, «счет идет буквально на дни».

Как сообщалось ранее в субботу, парламентарий Алексей Гончаренко проинформировал, что в Верховную Раду был внесен проект постановления о признании Белоруссии «временно оккупированной Россией».