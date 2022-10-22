Депутат Гончаренко: в Верховную Раду внесен проект постановления о признании Белоруссии «временно оккупированной Россией»

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22 октября 2022, 16:31

Заседание Верховной Рады Украины, Ukraine Presidency / globallookpress.com

В Верховную Раду внесен проект постановления о признании Белоруссии «временно оккупированной Россией». Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал депутат Алексей Гончаренко.

«Депутаты Верховной рады Украины подали в Раду проект постановления о признании Белоруссии "временно оккупированной Россией" и синхронизации санкций в отношении двух стран, заявил парламентарий Алексей Гончаренко», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В документе также указывается на необходимость лишения международной правосубъектности правительства белорусского лидера Александра Лукашенко и исключения бывшей советской республики из ООН.

Как сообщалось ранее сегодня, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус допустил, что в конфликте на Украине может поучаствовать «многонациональный» контингент, возглавляемый американской стороной.