Депутат Гончаренко: в Верховную Раду внесен проект постановления о признании Белоруссии «временно оккупированной Россией»

В Верховную Раду внесен проект постановления о признании Белоруссии «временно оккупированной Россией». Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал депутат Алексей Гончаренко.
«Депутаты Верховной рады Украины подали в Раду проект постановления о признании Белоруссии "временно оккупированной Россией" и синхронизации санкций в отношении двух стран, заявил парламентарий Алексей Гончаренко», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
В документе также указывается на необходимость лишения международной правосубъектности правительства белорусского лидера Александра Лукашенко и исключения бывшей советской республики из ООН.
Как сообщалось ранее сегодня, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус допустил, что в конфликте на Украине может поучаствовать «многонациональный» контингент, возглавляемый американской стороной.