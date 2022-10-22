Экс-директор ЦРУ Петреус допустил, что в конфликте на Украине может поучаствовать «многонациональный» контингент во главе с США

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22 октября 2022, 15:59

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, I-Images / globallookpress.com

В конфликте на Украине может поучаствовать «многонациональный» контингент во главе с Соединенными Штатами. Соответствующий вариант развития событий, как передает РИА Новости, допустил Дэвид Петреус, бывший директор американского Центрального разведывательного управления.

«Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус не исключает, что в конфликте на Украине может принять участие "многонациональный" контингент под руководством США, а не сама НАТО», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, телевизионный канал СBS распространил информацию, согласно которой дислоцированная на европейской территории американская воздушно-десантная дивизия готова зайти на Украину, если произойдет дальнейшая эскалация между Москвой и киевской стороной.