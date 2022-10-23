РИА Новости: украинские боевики на «Азовстали» держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрываться ими от авиаударов

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23 октября 2022, 07:16 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Украинские боевики, находившиеся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, держали в заложниках представителей гражданского населения, чтобы прикрываться ими от авиационных ударов. На это указало РИА Новости.

«Украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их, подтвердили РИА Новости украинские пленные», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава правительства Украины Денис Шмыгаль отметил, что киевской стороне не хватает снарядов для системы ПВО IRIS-T, поставленной Германией.