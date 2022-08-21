Симоньян сообщила, что после «весенних попыток покушения» всюду ходит теперь с охраной

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21 августа 2022, 14:47

Маргарита Симоньян, Maksim Konstantinov/globallook.com

Российская журналистка и медиаменеджер, главный редактор RT Маргарита Симоньян в связи с убийством в ночь на воскресенье Дарьи Дугиной, написала серию постов в своем телеграм-канале. В одном из них журналистка сообщила, что сама вот уже несколько месяцев всюду ходит с охраной, пишет в воскресенье teleprogramma.pro.

«Вчера, за пару часов до трагедии [гибели Дугиной], мы шли по парку. С охраной. Я теперь всегда хожу с охраной - после весенних попыток покушения», - написала Симоньян.

Она рассказала, что один из охранников во время прогулки метнулся к оставленному кем-то на скамейке детскому мячику. «Я говорю: «Вы чего, это же просто мячик! Он отвечает: «Если бы у меня была задача вас ликвидировать, я бы так и сделал: положил бы по ходу вашего следования просто мячик», - привела свой диалог с охранником журналистка.

Она призналась, что действия охранника показались тогда смешными.

«А через два часа выяснилось, что нет. Совсем не смешно», - написала главред RT.