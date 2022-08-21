Следственный комитет России заявил о заказном характере убийства Дарьи Дугиной

Убийство дочери известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи носило заказной характер. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета России.
Как установили следственные органы, взрывное устройство в автомобиле, на котором Дарья Дугина возвращалась в ночь на воскресенье домой с фестиваля «Традиция», было заложено под днищем автомобиля. Изъята запись с регистратора машины.
По мнению следствия, преступления было спланировано заранее и носило заказной характер.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела в Главное следственное управление СКР.