Следственный комитет России заявил о заказном характере убийства Дарьи Дугиной

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21 августа 2022, 12:15 Источник: РИА Новости

Фото с сайта Следственного комитета РФ.

Убийство дочери известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи носило заказной характер. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета России.

Как установили следственные органы, взрывное устройство в автомобиле, на котором Дарья Дугина возвращалась в ночь на воскресенье домой с фестиваля «Традиция», было заложено под днищем автомобиля. Изъята запись с регистратора машины.

По мнению следствия, преступления было спланировано заранее и носило заказной характер.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела в Главное следственное управление СКР.