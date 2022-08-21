Сенатор Клишас: исполнители и заказчики убийства Дарьи Дугиной должны быть уничтожены

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21 августа 2022, 09:19 Источник: Telegram

Александр и Дарья Дугины. Фото: Telegram.

Уничтожить исполнителей и заказчиков убийства дочери известного российского философа и общественного деятеля Александра Дугина призвал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Александру Дугину глубочайшие соболезнования. Террористы должны быть уничтожены, и исполнители и заказчики, где бы они не находились», - написал Клишас в воскресенье в своем телеграм-канале.

По его мнению, то, что удар был нанесен именно по Дугину, говорит о том «что больше всего наши враги боятся духовной составляющей нашей борьбы».

Дарья Дугина погибла в ночь на воскресенье, возвращаясь с патриотического фестиваля «Традиция», в котором принимала участие вместе со своим отцом. Автомобиль, на котором она ехала, взорвался по дороге. По словам соратников Дугина, сам он тоже должен был ехать с дочерью, но в последний момент решил пересесть в другую машину.