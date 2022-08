Роскомнадзор причислил TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest к нарушителям законов РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2022, 16:34

Rüdiger Wölk via www.imago-image/ globallookpress.com

Роскомнадзор принял решение о причислении платформ TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest к нарушителям законов РФ за неудаление противоправной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.



Нововведение означает, что поисковые системы будут оповещать пользователей советующей информацией.



«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», - говорится в сообщении.



