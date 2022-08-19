Системы видеоконтроля требуется поставить еще на 50% границы Литвы с Белоруссией, чтобы бороться с нарушениями пограничного режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики Агне Билотайте.
«Системами видеоконтроля оснащены 70% наших границ, в том числе так контролируются 53% границы с Белоруссией. Работы по установке систем видеоконтроля интенсивно продолжаются. Это серьезный вызов», - подчеркнула она.
Билотайте уточнила, что подобные меры необходимы для контроля контрабанды, а также фиксирования случаев нелегальной миграции.
Работы по установке заграждений с колючей проволокой и систем видеоконтроля на литовско-белорусской границе планируют закончить к осени этого года.
Ранее сообщалось, что в еще одном городе Запорожской области начали выдавать гражданство РФ.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Бывший премьер-министр Италии Берлускони заявил, что стране следует отказаться от российского газа
Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут возможны только после полного вывода войск РФ с территории Украины
Зеленский заявил, что нет никаких объективных препятствий для посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС
Кандидат в премьеры Великобритании Риши Сунак призвал не допускать Путина на саммит G20 в Индонезии
- #ЗАУГЛОМ Лазерное оружие: советский задел готов вступить в бой
- 16:33 Агония США объясняется непродуманной геополитической активностью
- 16:25 Глава контрразведки ФРГ заявил, что Россия распространяет фейки о нехватке газа и росте цен, чтобы расколоть немецкое общество
- 16:13 Министр внутренних дел Литвы Билотайте: еще 50% границы с Белоруссией необходимо оснастить системами видеоконтроля
- 16:02 Итальянские эксперты-ядерщики считают, что повторение чернобыльского сценария в случае повреждений на Запорожской АЭС невозможно
- Telegram | (Подписаться) Военный эксперт Широкорад: «Возможно, Харьков будет взят поздней осенью»