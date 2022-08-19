Министр внутренних дел Литвы Билотайте: еще 50% границы с Белоруссией необходимо оснастить системами видеоконтроля

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19 августа 2022, 16:13

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Системы видеоконтроля требуется поставить еще на 50% границы Литвы с Белоруссией, чтобы бороться с нарушениями пограничного режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики Агне Билотайте.



«Системами видеоконтроля оснащены 70% наших границ, в том числе так контролируются 53% границы с Белоруссией. Работы по установке систем видеоконтроля интенсивно продолжаются. Это серьезный вызов», - подчеркнула она.



Билотайте уточнила, что подобные меры необходимы для контроля контрабанды, а также фиксирования случаев нелегальной миграции.



Работы по установке заграждений с колючей проволокой и систем видеоконтроля на литовско-белорусской границе планируют закончить к осени этого года.



Ранее сообщалось, что в еще одном городе Запорожской области начали выдавать гражданство РФ.