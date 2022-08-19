В Днепрорудном началась выдача российских паспортов

Первые 10 российских паспортов выдали в городе Днепрорудное на западе Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Энергодара.
«Сегодня в Днепрорудном военно-гражданская администрация провела торжественное мероприятие, посвященное выдаче первых российских паспортов», - передали в Telegram-канале ведомства.
Напомним, жители Запорожской области могут получить паспорт России в упрощённом порядке. Более 30 тыс. человек из региона уже подали заявки на получение гражданства РФ.
Ранее сообщалось, что Лукашенко опроверг информацию о нападении Белоруссии на Украину.
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