Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена нападать на Украину

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19 августа 2022, 14:58 Источник: БелТа

президент Белоруссии Александр Лукашенко, x99/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках встречи с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района в пятницу заявил, что Белоруссия не планирует нападать на Украину.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение", – подчеркнул Александр Лукашенко и уточнил, что Украину не будут "бомбить" с территории Белоруссии. По словам политика, у него нет желания, чтобы в боевых действиях участвовали его дети или дети других граждан республики.

"Во имя чего? Нам надо утихомириться", – уточнил белорусский лидер, а также заметил, что сегодня с РФ ведет борьбу не Украина, а весь блок НАТО.