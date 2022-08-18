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Лукашенко заявил о прорыве в строительстве Союзного государства

, 09:40 Источник: сайт президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил о прорыве в строительстве Союзного государства
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в рамках поздравления госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю дня его рождения заявил о прорыве в строительстве белорусско-российского союза.

Александр Лукашенко подчеркнул, что интеграционное сотрудничество двух стран к настоящему моменту наполнено новым содержанием.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что активная деятельность и высокая работоспособность Дмитрия Мезенцева и в дальнейшем будут направлены на расширение контактов Москвы и Минска, а также на помощь в реализации взаимовыгодных проектов.

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