Лукашенко заявил о прорыве в строительстве Союзного государства

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в рамках поздравления госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю дня его рождения заявил о прорыве в строительстве белорусско-российского союза.
Александр Лукашенко подчеркнул, что интеграционное сотрудничество двух стран к настоящему моменту наполнено новым содержанием.
Белорусский лидер выразил уверенность в том, что активная деятельность и высокая работоспособность Дмитрия Мезенцева и в дальнейшем будут направлены на расширение контактов Москвы и Минска, а также на помощь в реализации взаимовыгодных проектов.