Путин и Лукашенко в телефонном разговоре обсудили вопросы по продвижению союзного строительства

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4 мая 2022, 08:26 Источник: Пресс-служба Кремля

А. Лукашенко и В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин 3 мая провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президенты двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе по продвижению союзного строительства.

Путин и Лукашенко также обсудили «отдельные аспекты» взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также подготовку предстоящей встречи лидеров лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По данным пресс-службы Кремля, обсуждалась спецоперация по защите Донбасса.

В Белоруссии в среду, 4 мая, началась внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил страны. Информацию о начале проверки сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, распространило сегодня Минобороны Беларуси.