Белорусское Минобороны объявило о начале внезапной проверки в вооруженных силах Белоруссии

В Белоруссии в среду, 4 мая, началась внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил страны.
Информацию о начале проверки сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, распространило сегодня Минобороны Беларуси.
В оборонном ведомстве назвали целью проверки "оценку готовности и способности личного состава Вооруженных сил Белоруссии к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций".
В Минобороны пояснили, что состав сил "будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе".
Представители ведомства отметили, что в ходе проверки будет перемещать довольно много военной техники, и по этой причине может осложниться движение по дорогам общего пользования. Минобороны Белоруссии призвали жителей городов и сел и водителей автомобилей быть внимательными с учетом видимости и погодных условий.