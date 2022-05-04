Белорусское Минобороны объявило о начале внезапной проверки в вооруженных силах Белоруссии

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4 мая 2022, 07:51 Источник: РИА Новости, ТАСС

фото vk.com/minoborony_by?

В Белоруссии в среду, 4 мая, началась внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил страны.

Информацию о начале проверки сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, распространило сегодня Минобороны Беларуси.

В оборонном ведомстве назвали целью проверки "оценку готовности и способности личного состава Вооруженных сил Белоруссии к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций".

В Минобороны пояснили, что состав сил "будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе".

Представители ведомства отметили, что в ходе проверки будет перемещать довольно много военной техники, и по этой причине может осложниться движение по дорогам общего пользования. Минобороны Белоруссии призвали жителей городов и сел и водителей автомобилей быть внимательными с учетом видимости и погодных условий.