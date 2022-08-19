Дмитрий Киктёв назвал сайты с наиболее точными прогнозами погоды

Дмитрий Киктёв— заместитель директора Гидрометцентра России рассказал, на каком сайте лучше всего смотреть прогнозы погоды, сообщает Pravda.Ru.
"Если речь идёт о нашей стране, советую использовать данные Росгидромета. Существуют онлайн-платформы региональных управлений этой службы, у которых более полные прогнозы о конкретной территории. Эксперты публикуют официальные сведения о завтрашнем дне. Если нужны долгосрочные прогнозы, рекомендую сайт Meteoinfo.ru", — сказал эксперт.
Помимо этого Киктёв напомнил, что существует Всемирная метеорологическая организация, в которой более 180 стран-членов, они постоянно обмениваются информацией.
Наши данные мы передаём коллегам, которые формируют прогнозы для своей территории и тоже делятся с нами сведениями. Нужно знать, что происходит вверх по потоку, там, откуда к нам "идёт" погода. Она границ не знает. Чтобы составить прогноз на неделю, надо иметь информацию со всего глобуса практически в реальном времени. Поступают данные не только от метеостанций, но и, например, от самолётов и спутников, суден и радиозондов", — подытожил Киктёв.
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