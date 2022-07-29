Володин поручил разобраться с фактом продажи в сети «Леруа Мерлен» обоев с картой, на которой Крым — украинский

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29 июля 2022, 16:13 Источник: Сайт Государственной Думы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото с сайта Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности ГД направить запрос в надзорные органы в связи с продажей в магазинах «Леруа Мерлен» фотообоев, на которых изображена карта с украинским Крымом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Как говорится в сообщении, к Володину обратились москвичи, обнаружившие в продаже такие обои. Кроме того, что на карте Крым отображен как часть украинской территории, на ней не оказалось Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

Володин считает, что это пример «использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России».

«С этим надо бороться», - подчеркнул председатель Госдумы РФ.

Ранее Володин высказал мнение, что процесс дедолларизации во всем мире запущен, и его не остановить.