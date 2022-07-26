Спикер Госдумы РФ Володин: процесс дедолларизации во всем мире запущен, и его не остановить

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26 июля 2022, 08:55

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Процесс дедолларизации во всем мире запущен, и его не остановить. Соответствующую точку зрения высказал председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер разместил в Telegram публикацию, в которой назвал очевидным то, что «процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить».

Володин привел несколько причин того, что американская валюта теряет свои позиции. Автор поста, в частности, отметил, что доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами и используется в качестве инструмента политической борьбы.

Ранее Вячеслав Володин указал на то, что президенту США Джо Байдену необходимо продолжение боевых действий на Украине для удержания власти.