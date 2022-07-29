В России за сутки выявили 11 422 новых случая заражения COVID-19

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29 июля 2022, 11:42

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/At-LUvX6Eto

В России за минувшие сутки зарегистрировали 11 422 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Количество госпитализаций за минувшие 24 часа в России составило 1 723, увеличившись в сравнении с предшествующими сутками на 15,6%.

В оперштабе уточнили, что за вышеуказанный период в стране скончались 39 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели в РФ за сутки 4 670 человек, что на 6,9% меньше по сравнению с показателями 28 июля.