В Роспотребнадзоре не видят необходимости в возвращении общефедеральных антиковидных ограничений

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28 июля 2022, 16:24 Источник: Telegram

пробирки, https://unsplash.com/photos/ZkPzHtmk2ng

Специалисты Роспотребнадзора не призывают вновь вводить на территории России антиковидные ограничения, поскольку в настоящий момент нет необходимости в их возвращении на федеральном уровне.

В Роспотребнадзоре уточнили, что сейчас в социальных сетях распространяется информация, о том, что ведомство призвало вновь ввести ограничения на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом нового типа.

"Это не так. Наша позиция остается прежней", – уточнили в Роспотребнадзоре и добавили, что на сегодняшний день необходимости во введении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет.