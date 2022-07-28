Число заражённых ковидом в мире приближается к 600 миллионам

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28 июля 2022, 08:35 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: unsplash.com

Несмотря на должные меры предосторожности, ограничения и вакцинацию, борьба с коронавирусом продолжается.

По мнению аналитиков, до победы всё ещё очень далеко. Отдельные прогнозы говорят о затянувшемся противостоянии с ковидом. Вполне вероятно, это продлится ещё несколько лет. Буквально по состоянию на 26 июля в мире было зафиксировано более 576 миллионов заражённых. Число заболевших стремительно приближается к отметке в 600 миллионов. При схожем темпе распространения вируса, уже к концу года на Земле может быть заражено до 1 миллиарда человек.

Смертность тоже растёт. На сегодня, по официальным данным, почти 6.5 миллионов человек стали жертвами коронавируса. Не исключено, что истинная цифра гораздо более серьёзная. Но вместе с тем растёт и число тех, кто выздоравливает. Их уже более 546 миллионов человек. США по-прежнему стоят на первом месте по числу заражённых. Там насчитывается более 93 миллионов инфицированных. Но тем не менее эта страна старается не обращать внимание на рост заболевших. Да и большая часть мира озабочена сейчас скорее политическими проблемами, нежели борьбой со всякими вирусами.