В Сейм Латвии стремятся попасть целыми семьями

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

27 июля 2022, 15:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Через пару месяцев в Латвии наступит знаменательное событие – выборы в Сейм! Как же рвутся к государственной кормушке «будущие» депутаты – целыми семьями! Вполне серьезно! Кровные узы: в парламент Латвии «идут» жены, мужья, братья, сестры, отцы, дети…

У меня лично создается впечатление, что наступил «пир во время чумы»! Нет, не подумайте, что я против «семейных уз» - нет! Более того, в Латвии «расплодилось» столько партий, что порой не хватает членов, потому как любое объединение должно иметь в составе не менее 500 человек. Да, такие правила в Латвии. И, что же тогда делать тем, для кого места не хватило в правящих партиях? Конечно, «соорганизовать», как говорят латыши, новые партии и привлечь в них своих родственников!

Вот только главный вопрос!!! А, что эти семьи могут дать латвийцам? Вывести из кризиса? Повысить зарплату медикам, учителям? Снизить цены на необходимые продукты питания? Я уже не говорю о личных обращениях граждан Латвии к депутатам! В этом случае люди остаются при «своих интересах» - их могут выслушать, но и…все! Есть более наглые, которые улыбаются в лицо, обещают помочь разобраться, а потом «сваливают»!

Но, пройдемся конкретно и по фактам!

Есть такой депутат Сейма Раймонд Бергманис! Когда-то Балтийское бюро «Аргументы Недели» опубликовало с ним интервью в период его «правления» на посту министра обороны страны! Очень хорошо помню, как г-н Бергманис рассказывал, что он до «депутатства» жил в однокомнатной квартире, а потом уже… пошло, пошло, пошло благосостояние! Так это слава Богу, конечно, но только почему же за чужой счет! Поясняю. Помнится мне, что был поднят один актуальный вопрос в Риге – аэропорт находится в черте города, и когда взлетают самолеты, то стоит невыносимый шум… Бились умные головы Латвии над этой проблемой, «рисовали мильоны» и в голове, и на бумаге, но, увы, результата не было! А тут один опытный пилот, с «огроменным» стажем предложил выход – купить у лесного хозяйства зеленые деревья и посадить их по «периметру» взлетной полосы – «глушить» шум будет! Ну, думал человек о спокойствии и экономии бюджета Латвии! Идея есть, но не пойдет же обычный пилот к «умным» головам по кабинетам – не поймут! Вот он решил обратиться ко мне, потому как имею «доступ» к определенным чиновникам… Я и попросила излить его предложение на бумаге! Излил! Я и вручила лично г-ну Бергманису! Раймонд, конечно, обрадовался, но… пропал… Я спрашиваю у г-на пилота: «Был ли звонок?» Не был! Зато, буквально через пару-тройку месяцев, деревья были высажены «по периметру» - все «лавры», понимаю, достались не опытному пилоту – его даже не вспомнили!

А теперь г-н Бергманис «протаскивает» в Сейм своего брата Янку… Я так понимаю, что у Яниса Бергманиса есть проблемы с жилплощадью… Впрочем, это мои предположения… А вот что точно, так это то, что за четыре года, когда экс-министр заседал в Сейме, как депутат, то ни предложений публичных, ни помощи простым людям, увы… Словно исчез депутат Бергманис! И, что он предложит латвийцам в следующем Сейме, если изберут вместе с братом?

Еще «кадр» знатный – экс-министр транспорта Айнарс Шлесерс! Там вообще все круто - решил бизнесмен - экс-министр «сходить» на выборы с сыном и дочкой! Вона как! Прям, как в песне поется – «Ой, что-то мы засиделись, братцы! Не пора ли нам разгуляться?» Да «ещо» как разгуляться! Нынче, партия г-на Шлесерса ратует за традиционные семьи! Дело, конечно, благое, но опять за чужой счет! Эту тему поднимала уже пару лет назад депутат, экс-министр благосостояния Рамона Петравича! И не просто поднимала, а выходила на митинги, призывала людей высказать свое мнение, посещала семьи, вникала в проблемы, и даже дело на нее хотели завести за то, что высказывалась нелояльно о ЛГБТ! Расклад простой – г-н Шлесерс пригласил г-жу Петравичу к себе в партию, и понятное дело, «присоседил» ее старания о традиционной семье! Вы только посмотрите, как удобно восседать на крепких женских плечах! Посмотрим, не «кинет» ли опытно-ушлых г-н Шлесерс доверчивую Петравичу… Тут же есть «свой» интерес – отпрыски!

И, конечно, всем известный экс-мэр Риги Олег Буров, который всеми «правдами и неправдами» присоседился к партии Айнара Шлесерса, дабы воплотить свою мечту – стать депутатом Сейма! И «позвал» он в эти ряды свою дочу Инну Бурову! Поскольку я знакома лично с г-ном Буровым, то о таком желании знала. Каюсь публично, но и я попала «на удочку» г-на Бурова на предыдущих выборах в Рижскую думу – ой, говорил красиво, не лишен харизмы… Вот и повелась! А потом «отрезвела». Когда? Когда в одном разговоре услышала следующую фразу – «Моя партия в оппозиции в РД! Меня никто не слушает… Что я могу сделать?» Святые Угодники! А зачем же ты тогда зарплату-то получаешь? Если ничем помочь народу не можешь, то тогда, сорри, покинь пост! Классная отговорка! Зарплату, конечно, дайте, а помощь… Обойдетесь! Впрочем, г-н Буров помогает своим однопартийцам-друзьям – например, добился, чтобы пост главы «Дома Москвы» занял его добрый приятель Эдуард Цеховал… Так никто не против, но, где результаты? Мэрия Москвы справно субсидировала «деятельность» «Дома Москвы» в Риге, но кто вспомнит мероприятия крупные, которые там проходили? Например, спектакли, концерты в доме Конгрессов – помню, а в «Доме Москвы» - нет… Было, конечно, что-то, но за щедрые финансы из Москвы, простите, можно было бы развернуться и круче! И не забываем, что те малочисленные спектакли, которые проходили в «Доме Москвы» стоили денег – билеты бесплатно не раздавали же! Да и офисы, офисы, офисы в «Доме Москвы»… Усе за деньги! Помню, как Олег предложил мне в частной беседе написать о «Доме Москвы» - надо же как-то пропиарить нового главу Цеховала, рассказать о его идеях… Не стала, конечно! Не вижу я работу праведную и на благо в «Доме Москвы» при этом руководстве! А журналист я старой закалки – купить меня невозможно, потому как уважаю свою профессию и открою тайну – ложь не терплю! На совесть и честно работаю, а не за пиар! Так учили меня родители!

Что касается доченьки Олега, то девушка она хорошая, опять же – мать, на прайд ЛГБТ не пойдет, животных модных любит… Но молода «ещо»… Конечно, молодость – не грех, но насколько профессиональна в политике Инна Бурова? Ежели сперва помогать яро станет людям, то там папа даст совет – мол, побереги себя, не напрягайся… Так думаю… Папа же дурного не посоветует! А насчет реальных дел в последние годы Олега Бурова, то совсем недавно экс-мэр дал объявление в социальных сетях – мол, жители одного района Риги, приходите на встречу – поговорим о дорогах, домах, важных проблемах… Так один пользователь, лично читала, написал: «Иди ты, Буров, на…» Вот вам и уважение людей!

Рвутся, рвутся чиновники, бизнесмены всех мастей в Сейм «парочками, как гагарочки», конечно, за хлебушком с икоронькой!

Ну, как тут не вспомнить сериал «Сваты»! Помните, когда Митяй свалился в гости к Ивану Степановичу, как снег на голову? Что ответил Будько? «Это надо же, как дармоедам на юг приспичило!»

Вот как-то так!