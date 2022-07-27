В России за сутки выявили 9 027 случаев заражения COVID-19

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27 июля 2022, 11:28

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/xX0NVbJy8a8

За минувшие сутки в России зарегистрировали 9 027 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на среду, 27 июля, количество госпитализаций в России за сутки составило 1 628, снизившись в сравнении с предшествующими 24 часами на 2,2%.

За вышеуказанный период скончались 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 5 115 человек, что на 5,7% меньше в сравнении с показателями 26 июля.