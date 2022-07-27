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Вирусолог Альтштейн допустил, что ВОЗ объявит об окончании пандемии COVID-19 через несколько месяцев

, 07:59 Источник: РИА "Новости"

Вирусолог Альтштейн допустил, что ВОЗ объявит об окончании пандемии COVID-19 через несколько месяцев
COVID-19, https://unsplash.com/photos/FcDqdJUM6B4

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что ВОЗ объявит об окончании пандемии коронавируса нового типа через несколько месяцев.

Анатолий Альтштейн обратил внимание на то, что пандемия COVID-19 продолжается и будет продолжаться еще достаточно долго, однако не исключил, что Всемирная организация здравоохранения через несколько месяцев может объявить о ее окончании.

Напомним, ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в настоящий момент можно говорить о новой волне коронавирусной инфекции в России, но она не является опасной – речь идет о "хвосте" эпидемии.

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