Вирусолог Альтштейн допустил, что ВОЗ объявит об окончании пандемии COVID-19 через несколько месяцев

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что ВОЗ объявит об окончании пандемии коронавируса нового типа через несколько месяцев.
Анатолий Альтштейн обратил внимание на то, что пандемия COVID-19 продолжается и будет продолжаться еще достаточно долго, однако не исключил, что Всемирная организация здравоохранения через несколько месяцев может объявить о ее окончании.
Напомним, ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в настоящий момент можно говорить о новой волне коронавирусной инфекции в России, но она не является опасной – речь идет о "хвосте" эпидемии.