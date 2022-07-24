В России за сутки выявили 7 523 случая заражения коронавирусом

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24 июля 2022, 11:42

анализ крови, https://unsplash.com/photos/fKC9eWRnlGY

В России за минувшие сутки зарегистрировали 7 523 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на воскресенье, 24 июля, на территории Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 757, что на 36,9% меньше, чем накануне.

За прошедшие 24 часа в России скончались 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране выздоровели 4 812 человек, что на 0,2% больше в сравнении с показателями 23 июля.