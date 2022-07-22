В России за сутки выявили 6 659 случаев заражения COVID-19

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22 июля 2022, 11:14

ПЦР тест, https://unsplash.com/photos/aNEaWqVoT0g

В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 659 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на пятницу, 22 июля, на территории Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 167, что на 2,3% меньше, чем накануне.

За прошедшие 24 часа в России скончался 41 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране выздоровели 4 687 человек, что на 3,5% больше в сравнении с показателями 21 июля.