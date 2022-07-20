В России за сутки выявили 5 685 новых случаев заражения COVID-19

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20 июля 2022, 11:22

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/oI20ehIGNd4

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 685 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на среду, 20 июля, на территории Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 110, что на 17,0% меньше, чем накануне.

За прошедшие 24 часа в России скончались 37 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране выздоровели 4 317 человек, что на 3,1% больше в сравнении с показателями 19 июля.