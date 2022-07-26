Дипломат Корчмарь: спецоперация должна завершиться не мирными переговорами, а полной капитуляцией Киева

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26 июля 2022, 17:45 Источник: Общественная служба новостей

Российские военные в Мариуполе, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Российская военная спецоперация должна быть направлена на полную капитуляцию Киева. Если власти Украины сохранят контроль хотя бы над частью своих территорий, это создаст угрозу для РФ. Такое мнение высказал в беседе с Общественной службой новостей дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке МИД РФ Василий Корчмарь.

По его мнению, если с Киевом будет подписано мирное соглашение и часть территорий останутся под его контролем, там будет «сформирован большой конгломерат западного оружия и хорошо подготовленной армии». Угроза для России, по словам дипломата, сохранится, поэтому «нужно идти дальше и освобождать остальную территорию Украины».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия поможет украинскому народу избавиться от нынешнего режима - «абсолютно антинародного и антиисторического».