Лавров: российский и украинский народы продолжат жить вместе

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24 июля 2022, 18:44 Источник: РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Народы России и Украины продолжат жить вместе, после того как РФ поможет украинцам избавиться от «антинародного и антиисторического» режима. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи в Каире с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств.

Лавров признался, что ему жаль народ Украины, который «заслуживает гораздо большего».

«Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», - заявил министр.

Он выразил уверенность в том, что Россия поможет украинскому народу избавиться от нынешнего режима - «абсолютно антинародного и антиисторического».

«Российский и украинский народ продолжат жить вместе», - сказал он.